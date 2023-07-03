В Балтийске до полуночи возобновлено водоснабжение

В Балтийске до полуночи возобновлено водоснабжение
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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С 18:00 до 00:00 в Балтийске возобновлена подача воды. Об этом сообщил начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

По его словам, водоснабжение решено временно вернуть, «так как это как раз пик, когда требуется вода для бытовых нужд и приготовления пищи».

Однако с 00:00 до 04:00 воду снова перекроют для сохранения пополнения системы.

Также Лысков уточнил вопрос с обеспечением жителей питьевой водой: «Цистерны с чистой водой сейчас стоят по адресам на ул. Садовая, 37, и Ушакова, 31 а, 37, до 21:00. С 18:00 водовозы с технической водой подъедут: на улицу Кронштадтскую, 7, и будут там находиться до 20:00, на улицу Верхнее шоссе - с 20:00 до 21:30».

Напомним, в Балтийске произошла авария на сетях водопровода, сотрудники муниципального предприятия «Балтвода» пятый день пытаются найти утечку. Из-за проблем с центральным водоснабжением для пожилых жителей Балтийска организовали подвоз воды в бутылках домой, для остальных балтийцев доставляются цистерны с питьевой водой по нескольким адресам.

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