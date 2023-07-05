В Балтийске объявили режим повышенной готовности из-за проблем с водоснабжением

Власти Балтийского округа объявили режим повышенной готовности из-за проблем с водоснабжением. Решение приняли в среду, 5 июля, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщается на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».



«Обследование скважин выявило ряд технических неисправностей. На одной из них песком засорился фильтр. Из-за этого город терял почти 900 кубометров воды ежесуточно. Сейчас подрядчик ведет на скважине гарантийный ремонт, обещает запустить её в ближайшее время», — говорится в сообщении. В администрации добавили, что специалисты также «активно исправляют неполадки» на остальных скважинах. На трех из них поменяли электродвигатели и увеличили объем подаваемой воды на станцию водоподготовки.

По данным местных властей, в среду специалисты областного предприятия «Водоканал» начали бурить дополнительную скважину, ее запуск займет примерно три-четыре дня. Давление подачи воды в городе «почти удалось довести до нормы», сообщили в администрации.

Власти рассчитывают, что баланс воды удастся нормализовать «в ближайшие дни». В течение дня 5 июля отключать водоснабжение в Балтийске не планируют. «Воды не будет в ночное время, 6 июля, с 00:00 до 4:00», — уточнили в администрации.

Для работы по заявкам о нуждах населения создана оперативная группа. За помощью в поставках воды следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 8 (40145) 3-06-66.