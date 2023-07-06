Адвокаты обжаловали приговор Барышникову, осужденному за фейки об армии РФ на 7,5 лет колонии

Защитники жителя Калининградской области Игоря Барышникова, осужденного за фейки о российской армии на 7,5 лет колонии, обжаловали приговор. Об этом «Новому Калининграду» рассказала адвокат Мария Бонцлер, представляющая интересы активиста.



«Все три защитника Барышникова отправили по жалобе на приговор. Также мы обжаловали постановление суда, согласно которому больная престарелая мать Барышникова подлежит передаче органам опеки», — уточнила Бонцлер.

Помимо этого защитники Барышникова готовят обращение в Комитет по правам человека ООН, чтобы были введены срочные обеспечительные меры, поскольку полагают, что в заключении его жизни угрожает опасность.

22 июня Советский городской суд признал Игоря Барышникова виновным в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) и назначил ему наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

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