Адвокаты обжаловали приговор Барышникову, осужденному за фейки об армии РФ на 7,5 лет колонии

Адвокаты обжаловали приговор Барышникову, осужденному за фейки об армии РФ на 7,5 лет колонии
Игорь Барышников и его адвокаты в суде. Фото: Екатерина Медведева / Новый Калининград
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Защитники жителя Калининградской области Игоря Барышникова, осужденного за фейки о российской армии на 7,5 лет колонии, обжаловали приговор. Об этом «Новому Калининграду» рассказала адвокат Мария Бонцлер, представляющая интересы активиста.

«Все три защитника Барышникова отправили по жалобе на приговор. Также мы обжаловали постановление суда, согласно которому больная престарелая мать Барышникова подлежит передаче органам опеки», — уточнила Бонцлер.

Помимо этого защитники Барышникова готовят обращение в Комитет по правам человека ООН, чтобы были введены срочные обеспечительные меры, поскольку полагают, что в заключении его жизни угрожает опасность.

22 июня Советский городской суд признал Игоря Барышникова виновным в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) и назначил ему наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

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Судебное заседание этому по делу несколько раз откладывали из-за болезни Барышникова. По словам адвокатов, недавно лечащий врач подтвердил, что у активиста есть онкологическое заболевание и ему необходима срочная операция. При этом суд ранее отказал активисту в назначении медэкспертизы, которая бы оценила его состояние здоровья и возможность нахождения в заключении. На иждивении активиста находится 96-летняя больная мать.

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