Рольбинов: «Аэрофлот» продал льготных билетов на сумму большую, чем выделяли власти

Авиакомпания «Аэрофлот» продала субсидированных билетов на сумму большую, чем выделяли власти. Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

«Что касается билетов, достаточности или недостаточности провозных ёмкостей — мы эту проблему, конечно, видим и постоянно мониторим. Мы обращались неоднократно в адрес Минтранса о том, что деньги, которые были выделены, так называемые льготные билеты для для определенных категорий жителей Калининградской области, это была сумма порядка 238 млн [рублей], закончились ещё в апреле, — рассказал Александр Рольбинов. — После этого были несколько обращений губернатора. Были выделены порядка 20 млн [рублей], но, к сожалению, эти деньги пошли на покрытие сверхзатрат: компания „Аэрофлот“ продала льготных билетов больше, чем было выделено денег, потому что ожидали, что сумма субсидий будет увеличена. Собственно говоря, потом 14 млн рублей из 20 млн как раз были потрачены на компенсацию льготных билетов, которые они в большем количестве продали».



По мнению вице-премьера, в этом году регион вряд ли сможет получить дополнительные субсидии на авиабилеты. «Мы обращаемся, мы бьемся, со всеми разговариваем, но, к сожалению, нам пока никто не пообещал дополнительных денег. Нам пообещали дополнительные рейсы. И часть их уже поставили [в расписание], но субсидии, я думаю, вряд ли нам дадут. Собственно говоря, дальше действует рыночная экономика. Чем больше провозных емкостей, тем больше возможностей, соответственно, тогда компании просто будут снижать билеты», — считает Александр Рольбинов.

Ранее в Министерстве транспорта РФ, комментируя ситуацию с подорожанием авиабилетов на калининградском направлении, заявили, что маршруты и средства на субсидирование авиабилетов в этом году намеренно не сокращали. На вопрос «Нового Калининграда» о том, какую поддержку планирует оказать региону правительство РФ для снижения цен на авиабилеты, в ведомстве ответили, что на следующий год планируется увеличить объемы финансирования на субсидирование авиаперевозок.