Рольбинов об очередях на границе: нам даже не объясняют причины сбоев с литовской стороны

Очереди из грузовиков на границе нельзя спрогнозировать, считает вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов.

«Действительно, у нас очереди периодически возникают. К сожалению, их не спрогнозировать. Ничего невозможно сделать», — заявил чиновник в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград». По его словам, во время проведения саммита НАТО в Вильнюсе Литва усилила досмотр автомобилей, что привело к увеличению очередей.

«Наши пограничники и таможенники работают исправно, но на той стороне, конечно, зачастую бывают определенные сбои. Нам даже не объясняют причины, по которым это происходит. Или, говорят, программа какая-то слетела, или ещё что-то. Если в обычные дни обслуживается. допустим, 150 грузовиков, то могут обслужить и 80. Соответственно, очередь может возрастать», — пояснил Александр Рольбинов.

В понедельник, 17 июля, региональная таможня сообщила о 260 грузовиках, скопившихся в очереди на выезд в Литву. Очередь на въезд в регион, по данным ведомства, отсутствовала. По состоянию на утро вторника, 18 июля, в очереди на выезд из Калининградской области в Литву находились 195 грузовиков. Еще 24 — на нейтральной полосе, уже оформленные калининградскими таможенниками.