В Черняховске директора МУПа и смотрителя городского кладбища обвинили в мошенничестве

В Черняховске суд оштрафовал директора муниципального предприятия «Ритуальные услуги» и смотрителя городского кладбища по делу о мошенничестве. Об этом сообщает областная прокуратура.



Как установил суд, в декабре 2021 года к руководителю МУПа и смотрителю кладбища обратился житель города по вопросу предоставления места для захоронения его умершего сына. В ответ мужчины предложили ему заплатить 30 тысяч рублей.

«Вместе с тем, в соответствии с требованиями закона, указанное место должно было быть предоставлено бесплатно», — указали в прокуратуре. Введенный в заблуждение житель Черняховска перечислил деньги, и мужчины распорядились ими по своему усмотрению.

В отношении директора МУП «Ритуальные услуги» и смотрителя городского кладбища возбудили дело по части 2 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество». Суд оштрафовал их на 300 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.