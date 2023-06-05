В Черняховске экс-главу «Ритуальных услуг» и смотрителя кладбища обвиняют в мошенничестве

В Черняховске экс-директор МУП «Ритуальные услуги» и бывший смотритель городского кладбища предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.

По версии следствия, в декабре 2021 года к смотрителю городского кладбища обратился житель Черняховска с просьбой о предоставлении конкретного участка для захоронения его сына рядом с матерью. Обвиняемый в свою очередь передал данную просьбу директору МУП «Ритуальные услуги». Подельники сообщили мужчине, что выделение желаемого места под погребение возможно за плату в размере 30 тыс. рублей, хотя по закону место должно было быть предоставлено бесплатно, о чем обвиняемые умышленно не сообщили потерпевшему. Деньгами, которые введенный в заблуждение мужчина перечислил на банковскую карту смотрителя, обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Оба фигуранта вину в инкриминируемом преступлении признали и возместили причиненный потерпевшему ущерб. Следствием по уголовному делу собран достаточный объем доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.