В Черняховске экс-главу «Ритуальных услуг» и смотрителя кладбища обвиняют в мошенничестве

В Черняховске экс-главу «Ритуальных услуг» и смотрителя кладбища обвиняют в мошенничестве
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Черняховске экс-директор МУП «Ритуальные услуги» и бывший смотритель городского кладбища предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.

По версии следствия, в декабре 2021 года к смотрителю городского кладбища обратился житель Черняховска с просьбой о предоставлении конкретного участка для захоронения его сына рядом с матерью. Обвиняемый в свою очередь передал данную просьбу директору МУП «Ритуальные услуги». Подельники сообщили мужчине, что выделение желаемого места под погребение возможно за плату в размере 30 тыс. рублей, хотя по закону место должно было быть предоставлено бесплатно, о чем обвиняемые умышленно не сообщили потерпевшему. Деньгами, которые введенный в заблуждение мужчина перечислил на банковскую карту смотрителя, обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Оба фигуранта вину в инкриминируемом преступлении признали и возместили причиненный потерпевшему ущерб. Следствием по уголовному делу собран достаточный объем доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter