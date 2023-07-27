Туркин пояснил, почему к некоторым отреставрированным домам в Калининграде нет свободного доступа

Закрывать территорию для свободного доступа всех желающих к отремонтированным историческим домам в Калининграде — вполне законная практика. Об этом сообщил гендиректор регионального Фонда капремонта Олег Туркин в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» в четверг, 27 июля.



Радиоведущая отметила, что подойти к бывшей вилле Либек, а ныне — жилому дому по ул. Пушкина в Калининграде, невозможно, так как жильцы закрыли придомовую территорию. Поэтому, по ее словам, увидеть вблизи установленный на отремонтированном фасаде здания арт-объект в виде барельефа с глазами поэта Александра Пушкина не получится.

«Есть собственники, которые закрыли территорию — она, в принципе, изначально у них была закрыта. Но на наш взгляд, в первую очередь, подобные объекты необходимо делать не только для экстерьера и внешней публики — это нужно делать для жителей дома. Для того, чтобы жители дома больше ценили то, что у них есть — внимательно относились к этому и были сопричастны. Потому что жители тоже участвовали в формировании этого арт-объекта, согласовывали с нами: как, что, какой текст...» — пояснил Туркин.

Жилой дом на ул. Пушкина в Калининграде не единственный объект, отремонтированный по программе капремонта, куда закрыт доступ. Посмотреть на результат работы художников и реставраторов любому желающему не удасться и в случае с жилым домом на ул. Октябрьской, 3 — бывшим сиротским приютом Кенигсберга. Там недавно отремонтировали не только фасад и крышу здания, но еще и подъезд, в котором смонтировали мозаичное панно с изображением Кафедрального собора. Как сообщили «Новому Калининграду» горожане, жильцы этого дома также против того, чтобы кто-то посещал их дом в «туристических целях».