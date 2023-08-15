Прокуратура подала в суд на владельца здания на Сержантской

Прокуратура Ленинградского района в судебном порядке требует ограничить доступ к зданию по ул. Сержантской, 19,в Калининграде. Объект находится в ветхом состоянии и представляет опасность, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По ее данным, в здании отсутствуют оконные проёмы, в полу образовались провалы и ямы, в связи с чем свободный доступ на объект угрожает безопасности граждан, в том числе несовершеннолетних.
Владелец «заброшки» дважды получал предостережение от горвластей, но забор вокруг здания так и не был установлен.Исковое заявление районного прокурора находится на рассмотрении в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга.
Ранее в здании размещался офис Корпорации развития Калининградской области, оно было продано на аукционе в 2019 году авиакомпании «Скол», объявленной в 2022 году банкротом. При этом за год до продажи руководство корпорации заявляло, что строение, расположенное у Верхнего озера, подлежит сносу.