Прокуратура подала в суд на владельца здания на Сержантской

Прокуратура Ленинградского района в судебном порядке требует ограничить доступ к зданию по ул. Сержантской, 19,в Калининграде. Объект находится в ветхом состоянии и представляет опасность, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По ее данным, в здании отсутствуют оконные проёмы, в полу образовались провалы и ямы, в связи с чем свободный доступ на объект угрожает безопасности граждан, в том числе несовершеннолетних.

Владелец «заброшки» дважды получал предостережение от горвластей, но забор вокруг здания так и не был установлен.