Прокуратура через суд добилась ограничения доступа к заброшенному зданию у Верхнего озера

По иску прокуратуры будет ограничен доступ к заброшенному зданию по ул. Сержантской в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура установила, что здание находится в ветхом состоянии, внутри имеются провалы в полу, отсутствуют оконные проемы. Свободный доступ в «заброшку» представляет угрозу безопасности людей. В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о возложении на собственника объекта обязанности выполнить работы по ограничению доступа в здание. Судом требования прокурора удовлетворены. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

Напомним, ранее в здании на Сержантской размещался офис Корпорации развития Калининградской области, оно было продано на аукционе в 2019 году авиакомпании «Скол», объявленной в 2022 году банкротом. При этом за год до продажи руководство корпорации заявляло, что строение, расположенное у Верхнего озера, подлежит сносу. 1 августа 2023 года собственнику аварийного дома было выдано повторное предостережение.