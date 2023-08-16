В Центральном парке в Калининграде началась вырубка деревьев (фото)

В Центральном парке в Калининграде началась вырубка деревьев (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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В Центральном парке культуры и отдыха в Калининграде началась плановая вырубка деревьев. Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда», уточнив, что работы ведутся в районе ротонды. 

Ранее специалисты мэрии насчитали в  ЦПКиО 280 аварийных деревьев. При этом, согласно порубочному билету, выданному Дирекции ландшафтных парков, городские власти одобрили вырубку 66 деревьев и обрезку еще одного. Срок действия выданного разрешения — до 3 мая следующего года. В документе уточняется, что на территории парка должна быть произведена компенсационная высадка 66 деревьев.

Напомним, что в Центральном парке запланировано благоустройство. В парке хотят оборудовать пешеходный променад с велодорожками протяженностью 2,5 км, а на месте центрального входа создать новую городскую площадь. Проект благоустройства предусматривает создание променада и системы мостиков и смотровых площадок, площадок для отдыха от улицы Колоскова по проспекту Мира через кафе «Сказка» вдоль ручья до улицы Дмитрия Донского. Вход в парк со стороны улицы Дмитрия Донского также планируется реконструировать. В рамках будущего благоустройства власти намерены убрать из Центрального парка кафе «Мама» и деревянное строение конца ХIХ века, известное как «Охотничий замок»,

Отметим, что ранее, отвечая на вопросы горожан по поводу предстоящего благоустройства в парке, губернатор сообщал, что «никакой вырубки проектом не предполагается».

 

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