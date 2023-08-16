Колесник о переходе в госсобственность акций порта: «Я верю в беспристрастность наших судов»

Депутат Государственной Думы от Калининградской области Андрей Колесник объяснил, почему не комментирует последние события о переходе в госсобственность акций АО «Калининградский морской торговый порт». Ранее они принадлежали его семье. Пост на эту тему он опубликовал в своем телеграм-канале.



«Очень многие калининградцы спрашивают меня: почему я не отвечаю ни на какие обвинения в свой адрес? Я верю в беспристрастность наших судов и знаю, что справедливость восторжествует. А отвечать на выпады оппозиционной прессы считаю лишним», — написал депутат.

Напоминаем, что 5 июля стало известно об аресте некоторого имущества Андрея Колесника и членов его семьи, который наложил суд в качестве обеспечительных мер по гражданскому иску. На заседании 10 июля выяснилось, что супруга Колесника Марина Лысенко, которая входила в совет директоров порта, покупала авиабилеты в Москву и за границу за счет компании.

Позже, 11 июля Центральный районный суд Калининграда принял решение изъять у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта 11 июля по иску Генпрокуратуры РФ. Иск был связан с нарушениями антикоррупционного законодательства, а именно с незаконным приобретением ответчиком и скрытым владением акциями АО «Калининградский морской торговый порт».

21 июля комиссия Госдумы внесла проект постановления об исключении из комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрея Колесника.