Генпрокуратура: супруга Колесника летала в Москву и за границу за счет калининградского порта

Генпрокуратура: супруга Колесника летала в Москву и за границу за счет калининградского порта
Фото: Елена Калугина / Новый Калининград
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Супруга депутата Госдумы Андрея Колесника, которая входила в состав директоров порта, Марина Лысенко покупала авиабилеты в Москву и за границу за счет компании. Как передает корреспондент «Нового Калининграда», об этом на заседании в Центральном районном суде в понедельник, 10 июля, заявил представитель Генпрокуратуры.

По словам прокурора, анализ представленных Калининградским морским торговым портом документов «вызывает недоумение»: Марина Лысенко, оформляя командировку в Москву для представительства интересов порта в переговорах с несколькими компаниями, указывала одни названия компаний, однако по возвращении были составлены отчеты о том, что переговоры были проведены с другой «сторонней организацией».

«Более того, уважаемый суд, если посмотреть на те документы, которые представлены в виде авансовых отчетов, следует, что госпожа Лысенко летала на переговоры с одними и теми же компаниями. И все эти так называемые переговоры, которые если и состоялись, то состоялись при непосредственном участии господина Колесника — вот эти перелеты в Москву и за границу оплачены за счет средств порта. То есть представлены авансовые отчеты о проведении бесконечных переговор с одними и теми же организациями», — заявил представитель надзорного ведомства.

Генпрокуратура полагает, что взыскивает сейчас с семьи Колесника «средств меньше, чем того требуют обстоятельства» и отмечает, что представленные в деле авансовые отчеты будут рассматриваться в деле «уже с точки зрения иного законодательства», так здесь явно речь идет о растрате. 

«Из представленных документов, уважаемый суд, явно следует, что по сути, госпожа Лысенко Марина Валентиновна осознанно потакает противоправной деятельности своего супруга. Более того — пользуется финансовыми ресурсами Калининградского морского торгового порта и, несмотря на имеющийся колоссальный заработок, который через нее проходит и перечисляет порт, она еще умудряется вести себя цинично и, соответственно, оплачивать расходы на приобретение авиабилетов в Москву, за границу за счет средств порта», — пояснил прокурор.  

В рамках того же судебного слушания Генпрокуратура отказалась заключать с Андреем Колесником мировое соглашение. 

Ранее стало известно, что заместитель генпрокурора РФ подал гражданский иск к депутату Госдумы Андрею Колеснику, связанный с незаконным владением акциями Калининградского морского торгового порта. Помимо парламентария ответчиками по делу выступают его супруга — телеведущая Марина Лысенко, и теща Надежда Лысенко. Надзорное ведомство требует изъять в пользу государства акции порта у Колесника (28,5%) и его тещи (23,25%), а также истребовать в казну с депутата и его супруги незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.

На предварительном заседании по этому делу стало известно, что Андрей Колесник на личном приеме в Генеральной прокуратуре подтвердил факт руководства Калининградским морским торговым портом на протяжении последних 27 лет. 

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