Проект сноса «дома на таможне» в Советске прошел госэкспертизу

Проект сноса «дома на таможне» в Советске прошел госэкспертизу
Фото: Виталий Невар, архив Нового Калининграда
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Проект по демонтажу многоквартирного «дома на таможне» в Советске получил положительное заключение госэкспертизы. Информация о ее результатах опубликована на сайте Единого реестра заключений. Проектную документацию разрабатывало муниципальное учреждение Советского округа «Служба заказчика».

В заключении указан адрес объекта: г. Советск, ул. Базарная, 3, к которому относится трехэтажная часть строения. В администрации Советского округа не смогли оперативно пояснить, входит ли в проект по демонтажу, прошедший экспертизу, здание по адресу ул. Базарная, 1, который присвоен двухэтажной части дома с мансардой. «Новый Калининград» направил официальный запрос.

Здание на ул. Базарной, 1-3, в Советске окружено с трех сторон территорией пограничного пункта пропуска. Как ранее писал «Новый Калининград», оно давно признано аварийным, однако расселять жильцов власти не спешили в течение многих лет.

Летом 2019 года губернатор Антон Алиханов пообещал выделить деньги на расселение этого дома. Тогда же стало известно, что опустевшее аварийное здание хотят снести, а участок земли передать в пользование Росграницы. В феврале 2020 года жильцы домов начали получать новые квартиры. Аварийщикам давали жилье в домах на улицах Горького, Лямина, Каштановой и Матросова.

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