Проект сноса «дома на таможне» в Советске прошел госэкспертизу

Проект по демонтажу многоквартирного «дома на таможне» в Советске получил положительное заключение госэкспертизы. Информация о ее результатах опубликована на сайте Единого реестра заключений. Проектную документацию разрабатывало муниципальное учреждение Советского округа «Служба заказчика».



В заключении указан адрес объекта: г. Советск, ул. Базарная, 3, к которому относится трехэтажная часть строения. В администрации Советского округа не смогли оперативно пояснить, входит ли в проект по демонтажу, прошедший экспертизу, здание по адресу ул. Базарная, 1, который присвоен двухэтажной части дома с мансардой. «Новый Калининград» направил официальный запрос.

Здание на ул. Базарной, 1-3, в Советске окружено с трех сторон территорией пограничного пункта пропуска. Как ранее писал «Новый Калининград», оно давно признано аварийным, однако расселять жильцов власти не спешили в течение многих лет.