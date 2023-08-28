Власти Советска: для демонтажа «дома на таможне» разработали два проекта

Для демонтажа «дома на таможне» в Советске разработаны два проекта, их выполняло муниципальное учреждение «Служба заказчика». Стоимость работ по сносу трехэтажной части здания, которой присвоен адрес ул. Базарная, 3, составит 24,3 млн рублей. Об этом сообщили в администрации Советского округа в ответ на запрос «Нового Калининграда».



«Сметная документация по демонтажу многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Советск, ул. Базарная, д. 1 (двухэтажная часть здания с мансардой, — прим. „Нового Калининграда“), находится в стадии разработки», — пояснили в администрации.

Сроки демонтажа обоих строений власти муниципалитета не назвали. «Решение по демонтажу расселенных аварийных домов будет принято при наличии финансовых средств в бюджете муниципального образования „Советский городской округ“», — отметили в администрации.

Здание на ул. Базарной, 1-3, в Советске окружено с трех сторон территорией пограничного пункта пропуска. Как ранее писал «Новый Калининград», «дом на таможне» давно признан аварийным, однако расселять жильцов власти не спешили в течение многих лет.

Летом 2019 года губернатор Антон Алиханов пообещал выделить деньги на расселение этого дома. Тогда же стало известно, что опустевшее аварийное здание хотят снести, а участок земли передать в пользование Росграницы. В феврале 2020 года жильцы домов начали получать новые квартиры. Аварийщикам давали жилье в домах на улицах Горького, Лямина, Каштановой и Матросова. В августе проект по демонтажу части строения, которой присвоен адрес ул. Базарная, 3, получил положительное заключение госэкспертизы.