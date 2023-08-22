В филиале Третьяковской галереи на Октябрьском острове монтируют 20 систем безопасности

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В строящемся филиале Третьяковской галереи на Октябрьском острове в Калининграде идёт монтаж систем безопасности, сообщает пресс-служба регионального правительства. Всего их будет 20.

«В музее будет организован сложный инженерный центр управления, который необходим для объекта такого уровня и масштаба. В совокупности весь комплекс систем, многокомпонентная база придаст зданию современность, превратив бетонную коробку со стеклянными фасадами в большой „живой“ организм», — сообщил 22 августа генеральный директор ООО «СТГ-Запад» Дмитрий Ржанников.

К примеру, не повредить экспонаты в случае возгорания в здании позволит современная система пожаротушения. Вода в ней находится под высоким давлением и создаёт дисперсную пыль, которая не повреждает картины. Сохранность экспонатов в периоды выставок и хранения обеспечит система для создания микроклимата.

«Она сможет в круглосуточном режиме с помощью датчиков отслеживать текущую ситуацию по множеству параметров и при необходимости включаться в автоматическом режиме для их поддержания на заданном уровне», — рассказали в пресс-службе.

Благодаря специальной системе хранения произведений искусства и помещению для реставрации картины можно будет не вывозить в Москву.

Сложные инженерные решения позволят подстраивать оборудование и системы безопасности музея под требования различных выставок.

Филиал Третьяковской галереи в Калининграде планируют открыть в 2024 году.

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