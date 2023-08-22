Власти обещают изъять меньше участков из-за строительства улицы Генерала Толстикова

Власти постараются сократить количество садовых участков, изымаемых для строительства улицы Генерала Толстикова, но совсем обойтись без выкупа земель не удастся, сообщает газета «Гражданин» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.



«Направление дороги меняться не будет. Специалисты рассмотрят возможность размещения трассы с минимизацией количества изымаемых участков. Есть задача, соблюдая технические нормы, прижать улично-дорожную сеть к многоквартирным домам. Но совсем избежать прохода через садовое товарищество невозможно. Изымать участки всё равно придётся», — говорится в сообщении.

Начать строительство улицы Генерала Толстикова планируют в 2025 году. За два года дорожники должны проложить магистраль до Южного обхода через СНТ «Заря». Трассу сделают четырёхполосной.