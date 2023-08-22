Власти обещают изъять меньше участков из-за строительства улицы Генерала Толстикова

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Власти постараются сократить количество садовых участков, изымаемых для строительства улицы Генерала Толстикова, но совсем обойтись без выкупа земель не удастся, сообщает газета «Гражданин» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

«Направление дороги меняться не будет. Специалисты рассмотрят возможность размещения трассы с минимизацией количества изымаемых участков. Есть задача, соблюдая технические нормы, прижать улично-дорожную сеть к многоквартирным домам. Но совсем избежать прохода через садовое товарищество невозможно. Изымать участки всё равно придётся», — говорится в сообщении.

Начать строительство улицы Генерала Толстикова планируют в 2025 году. За два года дорожники должны проложить магистраль до Южного обхода через СНТ «Заря». Трассу сделают четырёхполосной.

Права жителей СНТ «Заря» при строительстве магистрали обещает защитить прокуратура.

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