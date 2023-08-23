Власти о частном бункере на Пугачева: в этой зоне разрешено строительство жилья и общепита

Бомбоубежище на ул. Пугачева в Калининграде находится в зоне, где разрешена жилая застройка, а также организация магазинов, объектов общепита и культурно-досуговой деятельности. Об этом сообщила журналистам глава городской администрации Елена Дятлова.



По словам сити-менеджера, обращение земельного участка на территории города регулируется Генпланом и Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ). Указанный земельный участок с бомбоубежищем относится к зоне Ж-3. Согласно ПЗЗ, в этой зоне разрешена малоэтажная многоквартирная жилая застройка и ИЖД, организация магазинов, спортивных площадок, а также объектов образования, общественного питания, культурно-досуговой деятельности и так далее. Теоретически собственница может там обустроить музей или кафе, однако есть и другие градостроительные документы, которые она обязана учитывать, уточнила Дятлова.

«Кроме разрешенного использования земельных участков в зонах, установленных ПЗЗ, есть еще размещение ОКСов (объектов капитального строительства — прим. „Нового Калининграда“) в границах участков, разрешенных отступов — там много требований, которые накладываются сегодня градостроительными документами», — подчеркнула глава администрации.

Также сити-менеджер отметила, что ей известно о гражданском иске, поданном владелицей бункера, в том числе и к городским властям. «Вы видите, что к этому земельному участку нет подъездов и нет доступа. Истец обратился в суд за признанием кадастровой ошибки. Собственно, будет решение суда — будем исполнять. Либо будет признана кадастровая ошибка, либо в ходе судебного разбирательства будет наложен частный сервитут к данному земельному участку», — пояснила Дятлова.

В Калининграде немецкое бомбоубежище в историческом районе выкупила местная предпринимательница. Новая собственница бункера подала в суд гражданский иск к жильцам соседних домов, горадминистрации и Росреестру — она требует пересмотреть границы участка, чтобы ей отдали еще и часть прилегающих придомовых территорий. Как «объект гражданской обороны» оказался в частных руках и почему горожане противятся такому соседству — в материале «Нового Калининграда».