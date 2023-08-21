Гражданская оборона двора: калининградцы борются против частного бункера у себя под окнами

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В Калининграде немецкое бомбоубежище в историческом районе выкупила местная предпринимательница. На объекте начались строительные работы, появился нестационарный павильон. Жильцы домов, во дворе которых расположен этот бункер, оказались совершенно не рады такому повороту событий — они уверяют, что их спокойной жизни с того момента пришел конец. Плюс к этому идет судебное разбирательство — собственница бомбоубежища требует пересмотреть границы участка, чтобы ей отдали еще и часть прилегающих придомовых территорий. Как «объект гражданской обороны» оказался в частных руках и почему горожане противятся такому соседству — в материале «Нового Калининграда».



Исторический район на западе Калининграда, который в Кёнигсберге назывался Амалиенау, остается престижной локацией для проживания — а также местом притяжения туристов. Застроенный виллами и небольшими многоквартирными домами в соответствии с концепцией «города-сада», он практически не пострадал во время Второй мировой войны. Областной Фонд капремонта активно реставрирует довоенные особняки, многие из которых признаны объектами культурного наследия, а жители микрорайона — благоустраивают и оберегают от посторонних свои зеленые дворы. Активно осваивает этот район и HoReCa-бизнес (это аббревиатура из слов Hotel (отель), Restaurant (ресторан) и Catering (кейтеринг)). Правда, интересы коммерсантов и местных жителей не всегда совпадают.

Утром 20 сентября 2022 года жильцы нескольких домов (один из них — объект культурного наследия «Приют Хагедорна») на улицах Пугачева и Красной обнаружили, что часть металлического забора, разделяющего их дворы, спилена, а обвивавший его виноградник вырублен. Рядом копошились рабочие, которые сообщили: ограда демонтирована, чтобы освободить доступ ко входу в бомбоубежище, построенное в довоенные времена и сейчас окруженное их придомовыми территориями.

Сооружение пустует много лет, входы в него закрыты. По документам в ЕГРН объект проходит как земельный участок площадью 671 кв. метр с «объектом капитального строительства» по адресу: Пугачева, 12а. В конце августа 2010 года бункер был передан из госсобственности во владение ОАО «Калининградгазификация» (его тогда приватизировали), так как рядом проходит магистральный газопровод. Старожилы вспоминают, что организация раз в год «приводила в порядок» бункер — по слухам, одно время там хотели даже сделать хозяйственное помещение для выращивания грибов, но в итоге он так и простоял на замке. Спустя почти 12 лет «Калининградгазификация» продала землю с торгов частному лицу — Зинаиде Соколовой. Согласно открытым данным, калининградка зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством жилых и нежилых зданий. В частности, бизнесвумен заключала госконтракты с региональными властями на обеспечение жильем детей-сирот.

По словам местных жителей, с самой владелицей бомбоубежища они никогда не контактировали, поскольку всем заведовал Павел Соколов, который представился ее сыном. Ничего конкретного относительно своих планов на бомбоубежище тот им не сообщал, однако что-то размыто рассказывал об организации то ли туристического объекта, то ли некого «мемориала».

«С нами собственница не выходит на контакт. Мы общаемся с ее сыном Павлом, с рабочими, с какими-то охранниками, которые тут на месте появляются. Можно предполагать, что тут будет частный туристический объект — автобусами будут сюда туристов возить. Помощник Павла говорил, что «вот тут автобусы будут заезжать, вот там будет парковка, а вот там они будут разворачиваться», — рассказала «Новому Калининграду» местная жительница Ирина Пиганова, показав рукой «потенциальный маршрут» автобусов, затрагивающий дворовые проезды как минимум у трех близлежащих домов.

Вскоре во двор со стороны ул. Пугачева стала заезжать тяжелая строительная техника. Новый собственник развернул бурную деятельность: снес стоявший на границе его участка фонарь, установил металлические навесы над обоими входами в бомбоубежище и поменял двери, замостил плиткой часть своей земли. Конечно, вся эта активность не понравилась жильцам, двор которых только недавно был благоустроен в рамках муниципальной программы. «Туда-сюда ездят вот эти „Камазы“ с песком, с землей — у нас уже плитка провалилась в нескольких местах. А если дальше продолжит техника сюда ездить? Нам же все бордюрчики и клумбы посносят!» — возмущается пенсионерка, проживающая в доме по ул. Пугачева, 12-14.

Жители дома на Красной, 15-19, за свой счет заварили спиленное ограждение, однако Павел Соколов пообещал, что в итоге добьется его сноса, потому что второй выход из бомбоубежища ему необходим. Тем временем у мужчины начались конфликты с жильцами двух домов по ул. Пугачева, ворота между которыми стали основным препятствием для свободного проезда к объекту.

Сначала Павел Соколов, по словам калининградцев, несколько раз обрезал электропривод ворот, а после того, как жильцы стали вешать на них кодовый замок — спиливать и его. Помощник сына владелицы, который на месте руководит строительными работами, на все претензии в ответ грубил, настаивают жильцы. «Он ведет себя как будто из 90-х бандит — нагло, по-хамски. Говорил нам: „Бабки, идите по домам!“». Некоторые из подобных диалогов калининградцы записали на видео.

Горожане решили периодически дежурить у въезда во двор, чтобы помешать строителям портить их клумбы и дорожки. «Мы сидели по пять человек на воротах, чтобы они не проехали. Нам пришлось прямо под экскаваторы вставать, чтобы их не пустить. А помощник [Павла Соклова] Алексей нам сказал: «Вот вы еще увидите! Ворота спилим». Ну, и действительно увидели — ворота в итоге действительно спилили. Пришел участковый, и я ему так и сказала: «Имейте в виду, что следующий этап — будут гореть наши машины! Ведь сам Павел нам так и заявил: „Это мой не первый участок в городе. Я там все решил, я и у вас решу. Что хотите делайте!“. Он все кичится своими связями, говорил, что дружит с Андреем Кропоткиным (спикер областного заксобрания — прим. „Нового Калининграда“)...» — вспоминает Ольга, проживающая в доме на Пугачева, 14.

В июне 2023 года во дворе рядом с бомбоубежищем появился павильон с панорамными окнами — внутри помещения видны стеллажи с немецкими бутылками. «Когда я спрашивала, что это за будка, он [Павел Соколов] сказал, что здесь будет охрана. А большое количество розеток на торце будки он объяснил тем, что „такую купил“. Но мы думаем, что, так как в его планах водить сюда туристов, то эти уличные розетки нужны здесь, чтобы ставить на зарядку электросамокаты», — предполагает Мила из дома по ул. Пугачева, 10.

Когда местные жители стали угрожать жалобами на несогласованный нестационарный объект у них под окнами, то в витрине павильона появился баннер с объявлением, что отныне здесь организован пункт сбора гуманитарной помощи участникам СВО.

«Мы начали активно бороться, и они поняли, что мы не сдадимся. Тогда и появился этот баннер о том, что тут „пункт сбора помощи для СВО“, который, кстати, нигде не зарегистрирован. Люди приходят, оставляют вещи, пакеты... Бросают их прямо у дверей будки», — рассказывает Мила. Павильон обычно закрыт.

Ее сосед добавляет: «Получается, что вот этот „пункт сбора помощи СВО“ — это циничное прикрытие коммерческой деятельности. Человек собирается использовать данное помещение в своих личных целях для того, чтобы как-то обогащаться».

Калининградцы опасаются, что из-за этого «пункта» их безопасность оказалась под угрозой. «Все же по разному к спецоперации на Украине относятся. А кто там сумки приносит и бросает, мы же не знаем. Вот кто-то возьмет и подожжет этот пакет или ларек? Там близко машины стоят, а мы будем спать..., — говорит Ольга. — Когда приходил участковый — там лежал один пакет возле павильона. Говорю ему: „Вот у вас хватит смелости сейчас подойти и проверить, что в этом пакете? Вот я, например, боюсь“. Он ни слова не сказал мне: развернулся, и мы пошли дальше. Мы вообще полицию без конца вызываем».

В пресс-службе регионального УМВД «Новому Калининграду» подтвердили, что полицейские неоднократно выезжали к бомбоубежищу на Пугачева по обращениям местных жителей, но в ходе проверок правонарушений выявлено не было. «Земельные споры должен рассматривать суд в рамках гражданского иска. Если горожане не согласны с результатами проверок, проведенных правоохранительными органами, они могут их оспорить — например, обратиться в прокуратуру», — уточнили в ведомстве.

Сам Павел Соколов отказался прокомментировать «Новому Калининграду» ситуацию «Я не могу комментировать все, что кто-то там говорит... Я что, обязан вам что-то говорить?» — заявил мужчина и бросил трубку. Однако ранее «представитель собственника Анна Ищенко» пояснила «Вести-Калининград», что владельцы бункера «имеют полное право проезжать по двору», поскольку на кадастровой карте «пунктиром обозначена» территория между двумя домами на ул. Пугачева для сервитута. «В ЕГРН есть сведения о границах этого проезда, поэтому он должен быть беспрепятственным на случай проезда той же пожарной техники, машин спецслужб и так далее. И в том числе для доступа собственника и каких-то посетителей, которые благоустройство может быть будут делать», — рассказала телеканалу Ищенко. Как отмечают телевизионщики, представители собственника заверили, что бомбоубежище «будет использоваться по назначению» — ни кафе, ни гостиницы, там открывать не планируют.

Убежище № 264

В конце июня больше десятка жильцов соседних с бомбоубежищем домов получили повестки с приглашением явиться на заседание по рассмотрению гражданского иска в Центральный районный суд в качестве третьих лиц. Оказалось, что Зинаида Соколова подала иск к администрации Калининграда и региональному управлению Росреестра с требованием установить новые границы ее земельного участка.

Согласно иску, Соколова приобрела «земельный участок с убежищем № 264 по адресу Пугачева, 12А» 20 июня 2022 года, но «в процессе эксплуатации здания убежища» она обнаружила: участок образован таким образом, что входы в убежище оказались за его границами, а именно на территории дворов домов по ул. Пугачева, 8-10А и 12-14, а также ул. Красной, 15-19.

Соколова утверждает, что в 2001 году участок был поставлен на кадастровый учет на основании инвентаризационной описи «без уточнения границ и проведения геодезических работ». Она сообщает, что неоднократно обращалась в горадминистрацию с просьбой уточнить границы ее земельного участка, однако комитет муниципального имущества ей отказал.

Бизнесвумен полагает, что кадастровый инженер допустил ошибки, а чиновники их утвердили своими подписями. «Таким образом, именно по вине администрации здание убежища выходит за границы земельного участка», — отмечается в иске.

«Кроме того, жителями дома по ул. Красная 15-19 установлено ограждение, препятствующее входу в убежище со стороны данного дома», — говорится в иске (орфография и пунктуация сохранены — прим. «Нового Калининграда»). В документе дается ссылка на СНиПы для защитных сооружений гражданской обороны, согласно которым «у убежища должно быть не менее двух входов».

Истица также указывает, что принадлежащий ей объект «является защитным сооружением гражданской обороны». Однако глава городского управления ГО и ЧС Яков Филатов сообщил «Новому Калининграду», что «бумбежка» по данному адресу давно не имеет статуса «объекта гражданской обороны».

5 июля состоялось первое судебное слушание. В результате приглашенные в качестве третьих лиц калининградцы были переведены в статус ответчиков. «Собственница полагает, что наши все дворы надо перемерить — там ошибки по 20-60 метров в каждом из дворов. Хотя мы посмотрели, в истории человечества вообще такого не бывало, чтобы кадастровый инженер больше, чем на пять метров ошибался. И нас в итоге, из-за нашего же незнания всех этих процессуальных вещей, перевели в ответчики. То есть, как мы выяснили позже, если истец выиграет дело, то мы еще все судебные издержки оплатить должны будем. Люди в шоке и вообще не понимают, что теперь делать!» — рассказала калининградка Ирина Пиганова. Рассмотрение гражданского иска еще продолжается.

«Останутся после эвакуации населения»

По данным городского управления ГО и ЧС, в Калининграде сейчас официально существует 83 бомбоубежища, 80 из них находятся в государственной собственности, три — в муниципальной (они вмещают около двух тыс. человек). Муниципальные убежища предназначены для чиновников, которые «имеют мобилизационное задание, выполняют жизнеобеспечение и останутся после эвакуации населения». Причем, согласно действующему законодательству, в случае наступления масштабной чрезвычайной ситуации жителей области не будут эвакуировать за ее пределы — есть специальные «пункты эвакуации» на территории региона. «По радио будут объявлены пункты сбора людей, и оттуда будем их эвакуировать за пределы городов», — отмечал в 2017 году Алексей Бирюков, занимавший тогда пост главы ГУ МЧС по Калининградской области.

Помимо официальных бункеров в Калининграде есть и те, что находятся на частной территории: помещения некоторых приспособлены под какие-то промышленные объекты — шиномонтажи, склады или ремонтные мастерские, но основная часть пребывает в запустении. «Мы нанесли на карту примерно две сотни бомбоубежищ. Объектов много разных: часть советских, часть немецких. Часть из них, вероятно, вообще и не ставилась на учёт, но они уже давно не актуальны в современных реалиях. Большинство брошенных убежищ сейчас без гермодверей, без свежих резинок на гермодверях, с нарушенной вентиляцией, без туалетов, без кроватей/лавок, без воды, без противогазов — толку от них мизер», — рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» пожелавший остаться неизвестным местный диггер.

Вопрос о том, куда в Калининграде «исчезают бомбоубежища» поднимал в 2018 году депутат облдумы Валерий Корнилов: «С каждым годом они [количество бомбоубежищ] у нас уменьшаются. Там было несколько сотен, потом десятки можно насчитать». По мнению депутата, «если настанет время „Ч“», то прятаться будет негде. «Я понимаю, о чем вы говорите. Я слышал, что они [бомбоубежища] там через Росимущество выводятся из-под контроля, потом меняется функционал. На базе бомбоубежища стоит шиномонтаж или еще что-то. Вы знаете, мы пытались разобраться, но там достаточно такая хитрая схема», — ответил тогда заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС Сергей Янин.

В России частные бункеры вновь стали пользоваться популярностью в 2019 году на фоне эпидемии COVID-19, а после интерес к убежищам подогрела спецоперация на Украине. Кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева рассказала юридическому портау «Сфера», что сейчас приватизация даже заброшенных бомбоубежищ невозможна, так как на них распространяется особый правовой статус. «В 2020 году Верховный суд указал, что даже незарегистрированное бомбоубежище при его обнаружении автоматически переходит в федеральную собственность. В любом случае, можно попробовать узаконить факт его использования в формате аренды или покупки. Подача подобных заявлений и обращений не запрещена», — отметила Васильева.

Однако после распада СССР большая часть государственных предприятий была приватизирована вместе со всеми прилегающими к ней сооружениями, поэтому ряд бомбоубежищ еще тогда перешли в частные руки и стали использоваться не по назначению.

Если частное лицо решит обзавестись собственным защитным бункером сейчас, то его можно построить или же организовать на базе уже имеющегося и оказавшегося в коммерческом обороте. Создание бомбоубежищ в городах регламентируется в первую очередь постановлением правительства РФ № 1309. Так, по словам главы городского управления ГО и ЧС Якова Филатова, владелица бомбоубежища на ул. Пугачева вполне может узаконить его статус «объекта гражданской обороны»: «Собственница объекта может оформить соответствующие документы и обратиться в Главное управление МЧС России по Калининградской области, которые регистрируют подобные объекты. Существует вообще реестр таких объектов. Если убежище будет соответствовать предъявляемым требованиям, то его зарегистрируют и учтут».

«Куда нам всем бежать?»

Местные жители негодуют от соседства с частным убежищем не только потому, что опасаются за свой тихий двор и общедомовое имущество. До недавнего времени горожане были уверены, что в случае чрезвычайной ситуации они смогут укрыться в бункере. Когда-то, уверяют они, из подвала бывшего «Приюта Хагедорна», где сейчас располагается многоквартирный дом, к бомбоубежищу вел подземный тоннель.

«Если что-то, не дай бог, случится, то куда нам всем бежать? Как в наше время бомбоубежище может находиться в частных руках? Если сверху что-то посыпется, то мы что, платить ему [владельцу бункера] будем?» — говорит Лариса из дома на ул. Красной. — Мы обращались к мэру — Аминову — и вкратце описали ситуацию. Потом пришел его помощник, сказал, что собственник якобы готов нам дать гарантийное письмо, что в случае чего он готов предоставить нам всем вот это бомбоубежище. Но с тех пор тишина«.

Удивляются калининградцы и тому, что пока в их дворе не появилась строительная техника, они даже не догадывались о продаже бункера. Горожане уверены, что именно за жильцами близлежащих домов должно быть приоритетное право выкупить объект.

«Мы хотим, чтобы „Калининградгазификация“ отменила тендер. Если предприятию не нужна эта земля — пусть вернет государству это бомбоубежище. Ну, или мы скинемся всеми домами и сами купим это бомбоубежище. Мы как ближайшие соседи имеем первое право на выкуп этой территории. Мы поднапряжемся и соберем денег. А потом приведем его в порядок и будем держать его для всех наших домов на случай ЧС», — настаивает Ирина Пиганова.

Как пояснил «Новому Калининграду» адвокат Павел Мандрыченко, участки обычно не формируют без возможности подъезда к ним — в этой части действительно могут быть вопросы к кадастровым инженерам и чиновникам. «Если он законный собственник, то он, безусловно, имеет право своим имуществом пользоваться, и препятствовать ему в этом никто не может. Вместе с тем, реализуя свое право, он не должен ограничивать права других. То есть пока, не имея сервитута, он незаконно срезает ворота... Собственнику надо будет доказывать в суде, что ему минимально необходимо для доступа к участку. Причем сервитут безвозмездным, вполне вероятно, не будет — на собственника могут возложить обязанность по совершению платежей в фонд дома, которые жильцы смогут использовать на благоустройство», — рассказал Мандрыченко.

Однако пока в суде не будет доказано, что сервитут все-таки был установлен, или будет решено, что его необходимо определить, срезание владелицей участка замков и заборов может быть квалифицировано как незаконное. «Если суд установит сервитут в том числе в целях обеспечения возможности проезда строительной техники, то собственник имеет полное право проездом пользоваться. Если жители не согласны с этим, то они должны не просто высказывать это несогласие и жаловаться на собственника — им надо подумать над тем, чтобы обратиться в суд для установления какого-нибудь запрета. Потому что с момента, когда судом будет принят к рассмотрению какой-либо спор, то все вот эти действия как с одной стороны — по срезанию забора, например, так и с другой стороны — по прокалыванию шин технике, например, будут, помимо прочего, считаться самоуправством, за которое уже уголовная ответственность», — сообщил адвокат. Что касается возможности организовать в бункере музей и так далее, теоретически это возможно, но собственнику нужно будет учитывать муниципальную „нормативку“: можно ли ему там открывать туробъект, зависит от городских правил благоустройства — конечно, он все требования должен соблюдать по шуму и так далее», — уточнил адвокат.

Жильцы неоднократно обращались в городскую администрацию, ходили на личный прием к депутату Госдумы Марине Оргеевой и даже написали письмо президенту РФ Владимиру Путину. В пресс-службе горадминистрации «Новому Калининграду» подтвердили, что такие обращения от горожан были, но комментировать проблему не стали. Впрочем, адвокат уверен, что поднимать шум и пытаться «выжить» собственницу бункера через общественный резонанс бессмысленно: все споры жильцам придется решать в суде.

«Происходит безобразие — это уникальная ситуация, — заключает Ирина Пиганова. — Мы жили себе спокойно, а тут в одно прекрасное утро у нас спиливают забор, потом сносят ворота, потом во дворе разворачивается какая-то стройка, а потом нас вообще вызывают в суд. Причем выборочно: не всех жильцов, а каких-то конкретных, непонятно по какому принципу выбранных. У нас своих дел по горло, а жизнь наша теперь крутиться только вокруг этого! И никому в органах власти, куда бы мы ни обратились нет до нас дела!».

Текст: Екатерина Медведева, фото: Юлия Власова / Новый Калининград