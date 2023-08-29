В минприроды предупредили о вероятности повторного загрязнения Ялтинского пруда (фото)

В минприроды предупредили о вероятности повторного загрязнения Ялтинского пруда (фото)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Ялтинский пруд, из которого изъяли более 34 тысяч кубометров ила, может быть повторно загрязнен. Об этом «Новому Калининграду» во вторник, 29 августа, сообщили в региональном минприроды.

Проблема в том, что мэрия города из-за проблем с подтоплением стадиона «Красная звезда», а также соседних улиц Ялтинской и Лесопильной назначила «дежурного по задвижке перелива», и излишки воды из Гагаринского ручья снова стали сбрасываться в Ялтинский пруд, расчищенный за федеральные средства. При регулярном сбросе есть вероятность повторного заиливания.

Стадион Красная звезда утром 29 августа. Фото: пресс-служба мэрии Калининграда

«Есть такой риск в случае продолжения загрязнения ручья Гагаринского, так как полностью незаконные сбросы там еще не ликвидированы», — пояснили в минприроды.

Отметим, что утром 29 августа в пресс-службе мэрии города «Новому Калининграду» сообщили, что в ночь на вторник задвижка перелива была открыта полностью, и стадион не был затоплен.

Напомним, что только за август стадион сильно затапливало дважды.

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