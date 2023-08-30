Проект благоустройства парка им. Гагарина достался бюро, разработавшему обустройство о. Канта

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Бюро «Другая архитектура» выиграло тендер на разработку проекта благоустройства парка им. Юрия Гагарина на ул. Киевской в Калининграде. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В техзадании говорится, что подрядчику предстоит «дать предложения по брендированию и новой эстетике парка», оптимизировать существующую пешеходную структуру, дать предложение по модернизации ограждения парка, продумать систему освещения и устройство летней сцены, разработать концепцию оформления входных групп и типологию утилитарных малых форм — скамеек, урн и так далее.

Согласно документам, подрядчик должен выполнить работы за 150 календарных дней с даты начала исполнения контракта. При этом, как уточнили в горадминистрации, проект благоустройства парка должен быть готов уже до конца февраля 2024 года, и сами работы по «приведению парка в порядок» тоже должны начаться в следующем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», а значит с привлечением федерального финансирования.

Калининградская компания «Другая архитектура» уже разрабатывала проекты благоустройства острова Канта, территории у Музея янтаря и реконструкции стадиона «Балтика» в Калининграде, а также — набережной в городе Светлый. Помимо этого, бюро занималось визуализацией концепции благоустройства Центрального парка в областном центре.

В конце июля 2023 года МБУ «Дирекция ландшафтных парков» объявило тендер на разработку проекта благоустройства парка им. Юрия Гагарина на улице Киевской в Калининграде за 7,22 млн рублей. Согласно документам, победившей в аукционе компании необходимо будет произвести инженерные изыскания, разработать концепцию, а также проектную и рабочую документацию. Общая площадь территории парка — 97 560 кв. метров.

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