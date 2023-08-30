Проезд в общественном транспорте попал в список самых подорожавших услуг в регионе за июль

Все новости по теме: Транспорт: стоимость проезда

Проезд в общественном транспорте вошел в перечень самых подорожавших услуг в Калининградской области в июле. Такие данные приводит Калининградстат.

Проезд в трамвае и троллейбусе, по данным ведомства, стал дороже в среднем на 25%, в маршрутном такси — на 16,67%. Проезд в автобусе не вошел в рейтинг. По данным Калининградстата, по сравнению с июнем он подорожал в среднем на 16,26%.

В пятерку самых подорожавших услуг также попали поездка в Объединенные Арабские Эмираты, стоимость которой по сравнению с июнем выросла на 25,5%, и лечение в санатории (рост на 17,8%). К наиболее подешевевшим услугам ведомство относит поездку в Турцию, которая стала дешевле в среднем на 5,4%, поездки в страны Юго-Восточной Азии (-4,93%), поездку в Белоруссию (-33%), посещение кинотеатра (-3,29%) и проживание в хостеле (-2,84%).

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С 1 июля в Калининграде повысили тариф на проезд в общественном транспорте. Покупка билета по карте «Волна Балтики» теперь составляет 28 рублей (вместо 25 рублей), по банковской карте — 33 рубля, за наличные — в 37 рублей (до 1 июля — 28 рублей). Пенсионеров, школьников и многодетных родителей изменения тарифов не затронули.

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