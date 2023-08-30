Выигравшая тендер компания отказалась от контракта на благоустройство территории у ДС «Юность»

Власти Калининграда вновь объявили торги на выполнение работ по благоустройству территории у дворца спорта «Юность» Информация об этом размещена на портале госзакупок.



Власти уже объявляли аукцион по выбору компании, которая займется благоустройством территории по ул. Маршала Баграмяна, 2 и В.Гюго. В начале июля определился подрядчик — московская стройфирма «Кул-Вент», которая согласилась выполнить работы за 162,2 млн рублей. «К сожалению, победитель предыдущего аукциона уклонился от подписания контракта», — пояснили в горадминистрации.

Во время первых торгов власти установили начальную сумму контракта в 208 млн рублей, но в новом тендере значится уже сумма в 217,5 млн рублей. Оперативно пояснить изменение сметной стоимости работ в пресс-службе горадминистрации «Новому Калининграду» не смогли. Отметим, что и предыдущий конкурс неоднократно срывался из-за, поэтому властям приходилось менять начальную цена контракта.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 14 сентября. Выполнить работы предстоит за 170 дней с момента заключения контракта.

Подрядчику предстоит создать зеленые зоны, нескольких парковок для автомобилей (на 110 мест и на 26 мест), парковку для автобусов на 5 мест, пешеходную аллею, велодорожку, аллею спортивной славы, тренировочные площадки, торговый павильон и т.д. Кроме всего прочего на территории должен был появиться памятник Владимиру Высоцкому, однако позже власти сообщили, что «в документы закралась ошибка».

Площадь благоустраиваемой территории составляет 2,2 гектара, а площадь озеленения — 3 668 квадратных метров.