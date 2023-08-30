Под реконструкцию Аллеи Смелых разрешили вырубить 484 дерева

В Калининграде ради реконструкции улицы Аллея Смелых разрешили вырубить 484 дерева дерева и 515 кустарников. Порубочный билет размещен на сайте городской администрации.



Согласно перечетной ведомости зеленых насаждений, вырубить намерены яблони, ивы, дубы, липы, вязы, ясени, груши, липы, сливы, лещины, шиповник, боярышник, калину, березу и сосну. Порубочный билет действует до 24 января 2025 года.

Администрация Калининграда намерена объявлять новый конкурс на проектирование реконструкции Аллеи Смелых (ее основной части длиной 2,4 км от ул. Дзержинского до Карамзина). Истории создания этого проекта — речь только о разработке ПСД — более 10 лет. То есть, в целом реконструкция по срокам оставит далеко позади и онкоцентр, и газопровод в Балтийск, строительство которых обещают завершить в текущем году. Весной 2023 года было заявлено о расторжении уже пятого по счету контракта с проектировщиками.



Напомним, согласно инвестиционной городской программе на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, горвласти не планируют в ближайшие годы начать реконструкцию ул. Аллея Смелых.

По данным госзакупок, в 2014 мэрия уже заключала контракт на создание проекта реконструкции с ООО из Санкт-Петербурга «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт „Севзапинжтехнология“». В начале 2017 года договор был расторгнут из-за того, что его исполнение «невозможно по причинам, не зависящим от воли сторон».

В середине 2017 года по итогам новых торгов был подписан контракт с той же компанией. Документация должна была быть готова в 2018 году, но этого не произошло.