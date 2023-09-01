Для ремонта съездов с моста на ул. Суворова разрешили вырубить 14 деревьев

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Для капитального ремонта съездов с путепровода на ул. Суворова в Калининграде разрешили вырубить 14 деревьев и один кустарник. Порубочный билет был опубликован в четверг, 31 августа, на сайте горадминистрации. Документ действует до 1 октября 2024 года.

Снести планируется каштаны, липы, ясень и черную бузину. В рамках компенсационного озеленения предусмотрена высадка 12-ти грабов и одной форзиции на земельном участке с кадастровым номером 39:15:150506:272.

Торги на ремонт съездов с ул. Суворова прошли в марте. По итогам аукциона контракт на 94,3 млн рублей заключили с компанией «Импэкс». От подрядчика требуется убрать брусчатку и трамвайные пути и установить по бокам железобетонное барьерное ограждение. Также на въездах появятся габаритные рамки 3,5 метра высотой. Работы должны быть выполнены в течение года.

Сам мост на ул. Суворова, который находился в аварийном состоянии, был капитально отремонтирован в 2016 году. Денег на ремонт съездов у города не нашлось, на тот момент мэр Калининграда Александр Ярошук обещал договориться по этому поводу с правительством региона.

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