Для ремонта съездов с моста на ул. Суворова разрешили вырубить 14 деревьев

Для капитального ремонта съездов с путепровода на ул. Суворова в Калининграде разрешили вырубить 14 деревьев и один кустарник. Порубочный билет был опубликован в четверг, 31 августа, на сайте горадминистрации. Документ действует до 1 октября 2024 года.



Снести планируется каштаны, липы, ясень и черную бузину. В рамках компенсационного озеленения предусмотрена высадка 12-ти грабов и одной форзиции на земельном участке с кадастровым номером 39:15:150506:272.

Торги на ремонт съездов с ул. Суворова прошли в марте. По итогам аукциона контракт на 94,3 млн рублей заключили с компанией «Импэкс». От подрядчика требуется убрать брусчатку и трамвайные пути и установить по бокам железобетонное барьерное ограждение. Также на въездах появятся габаритные рамки 3,5 метра высотой. Работы должны быть выполнены в течение года.