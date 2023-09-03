«Зоновская пекарня станет инфоцентром»: инвестор рассказал о работах в замке Тапиау (фото)

В Гвардейске продолжаются ремонтные работы в замке Тапиау. Как сообщается в паблике «Башни Востока», на объекте меняют часть крыши.



Согласно постам в группе, здание бывшей санчасти колонии, располагавшейся в замке до недавнего времени, сейчас заново штукатурится. Также строители начали перебирать крышу над входной группой в комплекс замка, которая при УФСИН называлась «шлюз».

«По возможности стараемся использовать крепкие постройки новейшего периода истории объекта. К примеру, бывшая зоновская пекарня станет инфоцентром с сувенирными лавками и, главное — многоместным туалетом. А вокруг нее раскинется вместительная парковка!», — пишут «Башни Востока».

Инвестором замка выступает генеральный директор московской компании «Элмонт» Игорь Билоус. Региональные власти одобрили льготный кредит на ревитализацию Тапиау размером 600 млн рублей (50% суммы предоставляются на возвратной основе, 50% — на безвозвратной). Общая сумма инвестиций в восстановление замка и его обустройство оценивается в 2,5 млрд рублей.

В августе на реке Преголе возле замка Тапиау начали строить причал для катеров и яхт. Набережную напротив замка власти Гвардейске планируют благоустроить в 2024 году.