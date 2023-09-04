Облвласти выдали разрешение на реконструкцию части Аллеи Смелых

Региональные власти выдали разрешение на реконструкцию участка Аллеи Смелых в Калининграде. Речь идет о четвертом этапе, который предполагает работы на участке от перекрестка с ул. Карамзина до Большой Окружной.



Разрешение выдано муниципальному учреждению «Городское дорожное строительство и ремонт», оно действует до 24 января 2025 года. Протяженность участка составляет 1136,9 м.

В августе власти провели торги на реконструкцию этой части Аллеи Смелых. Победителем аукциона стала калининградская компания «Балтдормостстрой», стоимость контракта составляет 362,8 млн рублей. В конце августа для ремонта дороги от перекрестка с ул. Карамзина до Большой Окружной разрешили вырубить 484 дерева дерева и 515 кустарников.