Облвласти выдали разрешение на реконструкцию части Аллеи Смелых

Региональные власти выдали разрешение на реконструкцию участка Аллеи Смелых в Калининграде. Речь идет о четвертом этапе, который предполагает работы на участке от перекрестка с ул. Карамзина до Большой Окружной.
Разрешение выдано муниципальному учреждению «Городское дорожное строительство и ремонт», оно действует до 24 января 2025 года. Протяженность участка составляет 1136,9 м.
В августе власти провели торги на реконструкцию этой части Аллеи Смелых. Победителем аукциона стала калининградская компания «Балтдормостстрой», стоимость контракта составляет 362,8 млн рублей. В конце августа для ремонта дороги от перекрестка с ул. Карамзина до Большой Окружной разрешили вырубить 484 дерева дерева и 515 кустарников.Реконструкция Аллеи Смелых — один из самых затянувшихся проектов в Калининградской области. С начала первых обсуждений о необходимости ремонта улицы прошло уже более 10 лет. Это больший долгострой, чем строительство онкоцентра или газопровода в Балтийск.