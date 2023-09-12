Мэрия: здание «Кройц-аптеки» обнесут забором только со стороны двора

Здание «Кройц-аптеки», признанное объектом культурного значения, будет обнесено забором только со стороны двора, уточнила пресс-служба горадминистрации в телеграм-канале «Нового Калининграда».



Со слов администрации, сквозные проходы у здания сохранятся, тротуар тоже останется открытым.

Ранее стало известно, что собственник принял решение обнести здание «Кройц-аптеки» забором с глубиной залегания сваи в 0,9 метра.

Здание «Кройц-аптеки», расположенное по адресу ул. Фрунзе, 51, является одним из наиболее проблемных примеров сохранения объектов культурного наследия в регионе. В 2018 году во время проведения противоаварийных работ часть фасада дома обвалилась, в результате реставрации удалось сохранить лишь малую часть оригинальной постройки.

Здание «Кройц-аптеки» было построено в 1900-1905 годах в стиле арт-нуво. В советский период истории использовалось для жилья, однако позже оказалось брошено и стало постепенно разрушаться. Сейчас в сильно перестроенном здании располагается административно-торговый центр.