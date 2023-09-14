На расчистку русла Литовского ручья в областном бюджете закладывают 5 млн рублей

На расчистку русла Литовского ручья в областном бюджете закладывают 5 млн рублей
Эскиз из концепции благоустройства Литовского вала. Источник: gov39.ru
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В региональном бюджете закладывают 5 млн рублей на расчистку русла Литовского ручья в Калининграде. Об этом стало известно из доклада министра финансов Виктора Порембского на заседании комитета областного заксобрания по сельскому хозяйству в среду, 13 сентября. Чиновник рассказал о предполагаемых изменениях в бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

По его словам, деньги на расчистку ручья решили выделить путем перераспределения средств по госпрограмме «Окружающая среда». Аналогичным способом планируется увеличить расходы госпредприятия «Единая система обращения с отходами» на приобретение техники и контейнеров.

Очистка Литовского ручья предусмотрена в рамках благоустройства зеленой зоны на Литовском валу. Там планируется создать велосипедно-пешеходную зону. В прошлом году была представлена визуализация части будущего благоустройства, согласно которой в нескольких уровнях будут сделаны деревянные дорожки.

Власти также намерены провести реконструкцию Литовского вала. Эти работы запланированы в 2024-2026 годах. Предполагается, что отремонтированная улица станет частью пешеходного туристического маршрута, который свяжет Верхнее озеро, Музей янтаря, Королевские ворота, Закхаймские ворота, бастион «Литва» и набережную Трибуца.

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