На расчистку русла Литовского ручья в областном бюджете закладывают 5 млн рублей

В региональном бюджете закладывают 5 млн рублей на расчистку русла Литовского ручья в Калининграде. Об этом стало известно из доклада министра финансов Виктора Порембского на заседании комитета областного заксобрания по сельскому хозяйству в среду, 13 сентября. Чиновник рассказал о предполагаемых изменениях в бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.



По его словам, деньги на расчистку ручья решили выделить путем перераспределения средств по госпрограмме «Окружающая среда». Аналогичным способом планируется увеличить расходы госпредприятия «Единая система обращения с отходами» на приобретение техники и контейнеров.

Очистка Литовского ручья предусмотрена в рамках благоустройства зеленой зоны на Литовском валу. Там планируется создать велосипедно-пешеходную зону. В прошлом году была представлена визуализация части будущего благоустройства, согласно которой в нескольких уровнях будут сделаны деревянные дорожки.