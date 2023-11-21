Корытный: из-за курса рубля спрос на среднеазиатское направление уменьшился

Гендиректор «Храброво» Александр Корытный рассказал, почему в Калининград не возвращаются авиаперевозчики из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Во время встречи с журналистами во вторник, 21 ноября, он сообщил, что сейчас рейсы в Среднюю Азию в основном совершаются через Москву и Санкт-Петербург.



«Из Калининграда ранее у нас в Ташкент летали „Узбекские авиалинии“, также очень короткий промежуток времени и очень давно у нас „Уральские авиалинии“ в Таджикистан летали, — напомнил Корытный. — Еще киргизские авиакомпании, по-моему, один или два рейса в Бишкек выполнили, но они сразу закрылись. Узбекистан летал долго и упорно, но закрылись они перед пандемией и после пандемии они не возобновили полеты — сейчас они летают только в Москву и Питер».

Корытный также заметил, что количество потенциальных пассажиров в направлении Средней Азии уменьшилось «в связи с курсовой разницей и новыми требованиями миграционного законодательства».

«Они прилетают через Москву и Питер, но гораздо меньше», — добавил Корытный, уточнив, что подробной статистики аэропорт не ведет, и этим занимается миграционная служба.

Ранее «Новый Калининград» рассказывал, что ослабление рубля значительно сократило доходы трудовых мигрантов из Средней Азии, из-за чего они все чаще стали выбирать другие направления для поездок на заработки.