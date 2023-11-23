В Калининграде штормовой ветер повалил несколько деревьев, два из них повисли на проводах

В Калининграде штормовой за ночь повалил три дерева. Об этом сообщает оперативная сводка происшествий, предоставленная «Новому Калининграду» пресс-службой мэрии города. Уточняется, что два дерева повисли на проводах (у СНТ «Дивное» в микрорайоне Чкаловск и у дома № 55-67 на набережной Трибуца), а одно наклонилось над проезжей частью (напротив озера Шенфлис на улице Дзержинского).



Еще с вечера пресс-служба компании «Россети Северо-Запад» предупреждала, что в регионе введен режим повышенной готовности.

«95 аварийных бригад и 94 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения, — сообщила пресс-служба. — 19 дизельных генераторов общей мощностью 2,4 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов».