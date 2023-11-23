В Калининграде штормовой ветер повалил несколько деревьев, два из них повисли на проводах

В Калининграде штормовой ветер повалил несколько деревьев, два из них повисли на проводах
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Стихия

В Калининграде штормовой за ночь повалил три дерева. Об этом сообщает оперативная сводка происшествий, предоставленная «Новому Калининграду» пресс-службой мэрии города. Уточняется, что два дерева повисли на проводах (у СНТ «Дивное» в микрорайоне Чкаловск и у дома № 55-67 на набережной Трибуца), а одно наклонилось над проезжей частью (напротив озера Шенфлис на улице Дзержинского).

Еще с вечера пресс-служба компании «Россети Северо-Запад» предупреждала, что в регионе введен режим повышенной готовности.

«95 аварийных бригад и 94 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения, — сообщила пресс-служба. — 19 дизельных генераторов общей мощностью 2,4 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов».

Напомним, накануне региональное управление МЧС предупредило, что в четверг ожидается ветер до 27 метров в секунду. По этому поводу в школах и детсадах Калининграда не стали отменять занятия, однако родителям позволили оставить детей дома — в образовательных учреждениях ввели режим свободного посещения.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter