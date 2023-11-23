На Балтфлоте введен режим повышенной готовности из-за шторма

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В местах дислокации сил Балтийского флота в Калининградской области объявлено штормовое предупреждение и действует сигнал «Штормовая готовность №1». Об этом сообщила пресс-служба БФ. 

Как напомнили в ведомстве, в течение дня в четверг, 23 ноября, в регионе ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 25-27 м/с и обильные смешанные осадки в виде мокрого снега с дождем. Непогода, пришедшая из Норвежского моря, продлится несколько дней. 

«На основании прогноза погоды откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота, приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность, <…> корабли и суда, действующие в штормоопасных районах, возвращены в пункты постоянной дислокации. Часть кораблей отведена в безопасные районы укрытий», — отмечается в сообщении.

Также уточняется, что приведены в готовность резервные источники электропитания, а силы и средства аварийно-спасательных подразделений Балтийского флота готовы к работе во взаимодействии с региональными подразделениями МЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Балтийске поврежден силовой кабель, из-за чего возникли проблемы с электроснабжением.

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