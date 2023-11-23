Движение судов по Калининградскому каналу перекрыли из-за шторма

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Из-за штормовой погоды решено перекрыть движение судов по Калининградскому морскому каналу. Об этом сообщает ТАСС.

В районе Балтийска скорость ветра превышает 24 метров секунду, в то время как решение о приостановке движения судов по акватории канала принимается в тех случаях, когда скорость ветра достигает 16 метров в секунду. В связи со сложными погодными условиями возможны изменения в движении судов: «С 22 по 25 ноября в Балтийском море прогнозируется штормовая погода, возможны задержки рейсов и грузовых операций. Суда работают по погоде. По состоянию на 14:30 23 ноября паром „Амбал“ работает в обычном режиме. А [судно] „Спарта“ задержалась на 1,5 суток из-за сильного ветра на переходе Санкт-Петербург — Балтийск», — сообщили ТАСС в диспетчерской службе компании «Оборонлогистика».

Напомним, региональное управление МЧС предупредило о надвигающемся шторме в среду, 22 ноября. Из-за непогоды власти решили ввести свободное посещение занятий в школах. В зоопарке заявили, что из-за высокой силы ветра временно закрывают учреждение для посетителей. Вопреки сложным метеорологическим условиям, аэропорт «Храброво» работает в штатном режиме.


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