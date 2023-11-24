Калининградстат: более половины европейских мигрантов прибыли в регион из Германии

Калининградстат: более половины европейских мигрантов прибыли в регион из Германии
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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С января по сентябрь 2023 года в Калининградскую область из других регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья приехали 31 268 граждан. В то же время из региона выбыло 26 926 человек, и миграционный прирост населения составил 4 342 человека. Такие данные в пятницу, 24 ноября, предоставил Калининградстат.

«Миграционный прирост населения в январе-сентябре 2023 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 1 470 человек», — отмечают эксперты.

Кроме того, Калининградстат предоставил данные по мигрантам из ближнего (СНГ) и дальнего зарубежья. Из СНГ в регион прибыли 4128 человек: лидером традиционно оказался Казахстан, на который приходится 42%, а за ним следуют Киргизия (13,8%), Узбекистан (12,2%), Таджикистан (7,9%), Украина (7,8%), Белоруссия (4,7%) и Армения (4,6%). В те же страны убыли 3240 человек.

Среди стран дальнего зарубежья по числу прибывших в регион мигрантов (всего въехало 840 человек) лидирует Германия (54,9%), за ней следуют Литва (15,4%), Латвия (14,7%) и Польша (2,1%). При этом выехали из региона в эти и другие страны 528 человек.

Напомним, что на этой неделе губернатор Антон Алиханов заявил, что для решения проблем с нехваткой кадров готов выделить 100 млн рублей на переезд русских из Германии и стран Балтии.

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