РБК: ритейлерам предложили ограничить наценки на яйца до 5%

Федеральная антимонопольная служба предложила ритейлерам до марта 2024 года добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое ведомство разослало торговым сетям.



Участникам рынка предложили дать ответ до понедельника, 4 декабря. «Кроме того, до 6 декабря они должны предоставить регулятору информацию за ноябрь этого года о соотношении объемов яиц, закупаемых по долгосрочным контрактам и на тендерах, с указанием конкретных поставщиков», — отмечает издание.

По данным Росстата, в октябре 2023 года куриные яйца в рознице подорожали в среднем по стране на 23,9% к аналогичному месяцу 2022 года. В Калининградской области их стоимость выросла в годовом выражении на 19%. Губернатор Антон Алиханов посоветовал жителям региона покупать средние и мелкие яйца. «Они для здоровья полезнее», — утверждает глава региона.

Ранее областные власти сообщили, что договорились с крупнейшими производителями и поставщиками об удержании отпускных цен на яйца второй категории. Губернатор Антон Алиханов, комментируя ситуацию, заявлял, что владельцы агрохолдинга «Долгов групп» «под шумок» вышли из договоренности о фиксации цен.

В компании отказались комментировать слова главы региона. «Но уверяю вас, если бы была возможность и было бы дешевое яйцо в Белоруссии или в России, мы бы привезли сами. Но его нет», — отметил совладелец агрохолдинга «Долгов Групп» Александр Долгов.