Областная таможня: в очереди на въезд в Литву находится 205 грузовиков

По состоянию на 9:00 понедельника, 4 декабря, в очереди на въезд в Литву из Калининградской области находятся 205 большегрузов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной таможни.



В ведомстве отметили, что 180 грузовиков ожидают въезда перед пунктом пропуска «Чернышевское». Еще 25 транспортных средств стоят на нейтральной полосе. За сутки калининградские таможенники оформили 128 машин на въезд и 99 — на выезд.

Как указано в Telegram-канале Росгранстроя, в электронной очереди отставания от зарезервированного времени нет. Ранее в Минтрансе РФ сообщали, что количество доступных для бронирования слотов сократили, «чтобы пропустить скопившийся транспорт и не создавать условий для увеличения очереди». В ведомстве утверждают, что оформление машин с 25 ноября замедлено литовской стороной.