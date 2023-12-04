Областная таможня: в очереди на въезд в Литву находится 205 грузовиков

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По состоянию на 9:00 понедельника, 4 декабря, в очереди на въезд в Литву из Калининградской области находятся 205 большегрузов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной таможни.

В ведомстве отметили, что 180 грузовиков ожидают въезда перед пунктом пропуска «Чернышевское». Еще 25 транспортных средств стоят на нейтральной полосе. За сутки калининградские таможенники оформили 128 машин на въезд и 99 — на выезд.

Как указано в Telegram-канале Росгранстроя, в электронной очереди отставания от зарезервированного времени нет. Ранее в Минтрансе РФ сообщали, что количество доступных для бронирования слотов сократили, «чтобы пропустить скопившийся транспорт и не создавать условий для увеличения очереди». В ведомстве утверждают, что оформление машин с 25 ноября замедлено литовской стороной.

Губернатор Антон Алиханов, комментируя сложившуюся ситуацию, написал в своем Telegram-канале, что «вопрос транзита в и из Калининграда требует системного решения». Он также отметил, что «в регион в январе 2024 года должны прибыть ещё несколько паромов и сухогрузов для работы на линии с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью».

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