Валентина Матвиенко: запрет абортов не может решить проблему

Запрет абортов не может решить проблему, поэтому государство не пойдет по этому пути. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщают «Ведомости».

«Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут решить и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет», — цитирует чиновницу издание.

По словам Валентины Матвиенко, подобные запреты ведут к появлению нелегального рынка услуг и росту смертности среди женщин. Она призвала снизить «накал риторики» и перенести обсуждение вопроса «в плоскость здравого смысла». Согласно мнению Матвиенко, необходимо продолжить «кропотливую профессиональную работу», которая исключила бы возможные ошибки, «невзвешенные предложения» и тревожные настроения в обществе.

Спикер Совета Федерации признала, что в России есть проблема, связанная с искусственным прерыванием беременности. Она отметила, что за последние пять лет количество абортов снизилось на 25%, однако цифры «пока очень тревожные». Зачастую женщина принимает решение сделать аборт «из-за бытовой неустроенности», считает чиновница.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что «главным ключом государственной политики» в этом вопросе вопросу должно стать убеждение, поддержка и конкретная помощь.

Напомним, губернатор Калининградской области Антон Алиханов 1 декабря подписал региональный закон о запрете склонения к абортам. Его авторами стали представители партии «Единая Россия». Кроме того, в середине сентября председатель областного заксобрания Андрей Кропоткин в своем телеграм-канале сообщил, что в регионе намерены разработать меры по запрету абортов в частных клиниках.