Калининградцам предлагают принять участие в разработке концепции развития Литовского вала

Калининградцам предлагают принять участие в разработке концепции развития Литовского вала
Визуализация благоустройства на Литовском валу: администрация Калининграда
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Калининградцев приглашают принять участие в проектном воркшопе по разработке концепции развития Литовского вала. Как сообщили «Новому Калининграду» его организаторы, в городе пройдет серия мероприятий по соучаствующему проектированию, в рамках которых жителям предложат вместе с экспертами заняться разработкой концепции развития и благоустройства территории Литовского вала, а также пространств, прилегающих к ручью Литовскому и Ялтинскому пруду.

В частности, 13 декабря горожанам будут представлены результаты исследований, проведенных краеведами, гидрологами, дендрологами, градопланировщиками, социологами и урбанистами.

«Социологическое исследование подходит к концу, но у горожан все еще есть возможность высказать свое отношение к этому уникальному району города, — сообщают организаторы исследования. — Для этого нужно заполнить анкету опроса по ссылке, а также оставить метки со своими замечаниями и пожеланиями на специальной онлайн-карте».

Презентация исследования, в ходе которой жителей ознакомят с текущим состоянием территории, ее потенциалом и основными проблемами, пройдет в онлайн-формате. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Кроме того, 16 декабря пройдет проектный воркшоп, на котором его участники разработают предложения по решению проблем Литвала. Для участия в нем также необходимо зарегистрироваться.

Напомним, что торги на разработку концепции развития зоны у Литовского ручья и Ялтинского пруда выиграло «Воронежское архитектурное бюро», которое снизило первоначальную стоимость работ с 2,5 млн до 791 тыс. рублей.

Компании предстоит провести исследование территории общей площадью 48,2 га, куда входят зелёная зона вдоль Литовского вала, участок, отведённый под городской сквер в районе улицы Юбилейной, парк Тихий на улице Гагарина, участки, прилегающие к стадиону «Красная звезда», а также городские территории на Московском проспекте и у Ялтинского пруда.

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