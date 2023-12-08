Проект «Круг здоровья» в Пионерском планируют сдать осенью следующего года

Власти Пионерского планируют завершить работы над проектом «Круг здоровья» осенью 2024 года. Об этом сообщил глава администрации Пионерского муниципального округа Леонид Шибаев во время интервью радиокомпании «Балтик Плюс».

«До осени следующего года мы должны будем завершить все работы по благоустройству парка, парковой зоны нашего проекта „Круг здоровья“, — сообщил глава муниципального округа, — Так уж сложилось, что в Пионерском центр города в предыдущие периоды был занят отчасти и красивой, но довольно сумбурной точечной застройкой, поэтому сам центр города не совсем сформирован, вот сейчас есть возможность начать этот центр города формировать».

Проект «Круг здоровья» предполагает благоустройство пляжа и парковых зон, которые будут связаны между собой пешеходными маршрутами. Согласно техзаданию, от подрядчика требуется установить новые раздевалки, обустроить мостик, зону отдыха и две пляжных тропы.

На торгах по реализации проекта победила компания «Мириам». Эта фирма занимается в числе прочего «реконструкцией» поликлиники на ул. Расковой в Калининграде.