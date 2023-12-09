Алиханов пообещал слип для рыбаков в Филинской бухте в будущем году

В бюджете на 2024 год предусмотрены деньги на строительство слипа для рыбаков в Филинской бухте. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в комментариях на своей странице «ВКонтакте».



«Каждый раз когда читаю „Филинская бухта“ как ножом по сердцу, наверно уже другой губернатор вернёт рыбакам слип в Филинской бухте», — написал один из пользователей к посту Алиханова о стройках в светлогорском округе (орфография и пунктуация сохранены — прим. «Нового Калининграда»). «Александр, уже в бюджете заложены средства, в следующем году строят съезд и парковку», — ответил ему Алиханов.

Проблема, связанная со слипом в Филинской бухте, обострилась в 2020 году — после того, как власти решили перекрыть доступ к воде для лодок из-за строительства детского спортивно-оздоровительного центра (демонтаж предусматривала проектная документация). В защиту самодельного слипа, который, по словам активистов, десятилетиями был самым удобным и популярным местом для спуска на воду рыбацких лодок, тогда стали проводить регулярные акции. При этом областные власти еще в 2021 году заявляли, что на месте кустарного спуска должен появиться новый. В июне 2023 года губернатор Антон Алиханов назвал строительство слипа «приоритетным» и оценил его в сумму от 70 до 100 млн рублей.

В январе 2022 года в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» в Министерстве спорта РФ подтвердили, что проект детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра в Филинской бухте не предусматривает размещение спуска для лодок на воду (слипа).

Несколько дней назад пресс-служба областного правительства сообщала, что региональный вице-премьер Сергей Елисеев «дал поручение проработать решение по открытию слипа совместно с руководством администрации Светлогорского округа».