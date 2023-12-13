Горвласти намерены приватизировать муниципальную недвижимость на 12,7 млн рублей

Горвласти намерены приватизировать муниципальную недвижимость на 12,7 млн рублей
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининградские власти в 2024 году планируют реализовать через аукционы муниципальную недвижимость на общую сумму 12 734 630 рублей. Соответствующую программу приватизации утвердил городской Совет депутатов.

В список реализуемого имущества попали муниципальные гаражи (в том числе гараж немецкой постройки на территории дома № 11 по улице Пугачева, где подрядчик затянул ремонт), котельные, лаборатории и прочие здания и помещения.

Самым дорогим объектом из списка является нежилое здание (кадастровый номер 39:15:141717:599), расположенное на улице Емельянова — его власти предварительно оценивают в 5,2 млн рублей. Самым бюджетным стало помещение площадью 6 квадратных метров (оно расположено на той же улице Емельянова, кадастровый номер 39:15:141802:74), которое планируют реализовать за 49 тысяч рублей.

В документе уточняется, что приватизация проводится «в целях повышения эффективности экономики муниципального образования, ее социальной ориентации и улучшения платежного баланса муниципального образования». Указанная недвижимость, как сообщается, «не обеспечивает выполнение функций». Отметим, что в планы приватизации включены также общественные бани и муниципальное предприятие «Калининград-ГорТранс».

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