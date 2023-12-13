Облвласти выделяют футболистам «Балтики» дополнительные 150 млн рублей

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Власти Калининградской области запланировали корректировку бюджета на 2023 год. В частности, дополнительные деньги выделяются футбольному клубу «Балтика». Об этом сообщил на заседании профильного комитета регионального заксобрания министр финансов Виктор Порембский в среду, 13 декабря.

«Это дополнительные бюджетные ассигнования на футбольный клуб „Балтика“ с учетом наших обязательств и согласования обязательств по финансированию футбольного клуба с титульным спонсором. 150 млн рублей плюсом», — сказал Порембский.

Точную сумму финансирования команды на текущий год власти не называли. Говоря о ежегодном содержании «Балтики», представитель попечительского совета клуба сенатор Александр Шендерюк-Жидков минувшим летом заявил, что это «сильно больше миллиарда [рублей]». «Калининградская область не увеличивает свое финансирование [из бюджета]. Область как финансировала 320-350 млн рублей в год, так и будет финансировать. Главную поддержку нам оказывает „Ростех“», — говорил тогда он.

В самом «Ростехе» затруднялись назвать точные суммы финансирования футбольного клуба. Исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко отмечал, что суммы хватит на трансферы «хороших» футболистов.

По результатам осенней части сезона Российской премьер-лиги, куда «Балтика» вышла после 25-летнего перерыва, она находится на предпоследнем месте.

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