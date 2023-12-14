Аварийные работы на теплотрассе в районе ул. Невского и Некрасова завершены (фото)

Аварийные работы на теплотрассе в районе ул. Невского и Некрасова завершены. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своём Telegram-канале в четверг, 14 декабря.



«Теплоснабжение полностью восстановлено и начало поступать в дома, — говорится в сообщении, — Если вдруг у кого-то батареи так и не потеплели, то сигнализируйте об этом в свою управляющую компанию, чтобы они развоздушили внутридомовую систему. Мы с самого утра будем на связи со всеми управляющими компаниями по этому вопросу, поэтому нам тоже можете сообщать по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 59-64-00. Будем оперативно принимать меры».

Вечером во вторник, 12 декабря, прорвало трубу диаметром 53 см на ул.Некрасова. «Приехали. Раскопали. Поменяли. Начали заполнять теплоносителем, как авария случилась на соседнем отрезке. С раннего утра аварийные бригады снова прибыли на место», — сообщили в пресс-службе горадминистрации в среду, 13 декабря. К вечеру работы ещё не были полностью завершены.

Без отопления и горячего водоснабжения остались более 100 домов, а также свыше 30 социальных объектов и административных зданий. На место прорыва выезжал заместитель прокурора Ленинградского района Максим Потапов. На момент подготовки материала горячее водоснабжение не восстановлено.