Ремонтом дороги до Нового Голубево за 724 млн рублей займется подрядчик с Аллеи Смелых

Все новости по теме: Ремонт дорог

Аукцион по капитальному ремонту автодороги Калининград — Мамоново — станция Голубево выиграла компания «СП Балтдормостстрой». Результаты торгов размещены на портале госзакупок.

На участие в тендере было подано две заявки. Оба участника не стали снижать начальную цену контракта, которая составила 724 млн рублей. Победителя определили на основании порядкового номера, который присваивается в соответствии с установленным законодательством. Договор находится на этапе подписания подрядчиком. В октябре «СП Балтдормостстрой» также выиграл торги на ремонт дороги на Куршской косе. Эта же компания занимается реконструкцией километрового участка Аллеи Смелых.

Протяжённость участка до Нового Голубево, который предстоит отремонтировать победителю торгов, составляет 5,8 км. Помимо ремонта дорожного полотна договором предусмотрены вырубка деревьев, переустройство сетей газоснабжения, установка светофоров, устройство автобусных павильонов, а также работы по наружному освещению и озеленению. Подрядчик должен сдать объект в октябре 2025 года.

Улучшить транспортную доступность микрорайона Новое Голубево обещала в конце ноября министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина. Начать ремонт власти намерены в следующем году. Местным жителям обещают также организовать подвоз до платформы к пригородным поездам, курсирующим на мамоновском направлении.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter