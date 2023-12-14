Ремонтом дороги до Нового Голубево за 724 млн рублей займется подрядчик с Аллеи Смелых

Аукцион по капитальному ремонту автодороги Калининград — Мамоново — станция Голубево выиграла компания «СП Балтдормостстрой». Результаты торгов размещены на портале госзакупок.



На участие в тендере было подано две заявки. Оба участника не стали снижать начальную цену контракта, которая составила 724 млн рублей. Победителя определили на основании порядкового номера, который присваивается в соответствии с установленным законодательством. Договор находится на этапе подписания подрядчиком. В октябре «СП Балтдормостстрой» также выиграл торги на ремонт дороги на Куршской косе. Эта же компания занимается реконструкцией километрового участка Аллеи Смелых.

Протяжённость участка до Нового Голубево, который предстоит отремонтировать победителю торгов, составляет 5,8 км. Помимо ремонта дорожного полотна договором предусмотрены вырубка деревьев, переустройство сетей газоснабжения, установка светофоров, устройство автобусных павильонов, а также работы по наружному освещению и озеленению. Подрядчик должен сдать объект в октябре 2025 года.