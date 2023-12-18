Рольбинов — об очередях на границе: «Повлиять мы не в состоянии»

Власти Калининградской области признают, что не могут повлиять на длину очередей на границе. Об этом в ходе заседания комитета по транспорту и таможенной политике в Калининградской торгово-промышленной палате в понедельник, 18 декабря, заявил вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов.



«Ситуацию мы отслеживаем постоянно, она плюс-минус меняется, но остается напряженной, — рассказал Рольбинов. — Если четыре дня назад очередь была порядка 200 автомобилей, сегодня это 120. Это ни о чем не говорит, потому что время от заявки до проезда только увеличивается, на сегодняшний день это 105 часов. Это информация часовой давности. Можем ли мы как-то на эту историю повлиять? Повлиять мы не в состоянии, потому как это не технические проблемы. Это не наша таможня и не наши пограничники, все происходит на той стороне, это литовцы. Причем, без объяснения причин, и мы все понимаем, что за этим стоит».

Рольбинов добавил, что на вопрос, сколько все это продержится, ответа у него нет.

«Лучше не будет. Мне так кажется. Поэтому в любом случае нужно готовиться и для себя искать новые варианты, как обезопасить наш бизнес», — заключил Рольбинов.

Ранее стало известно, что с учетом сложившейся ситуации на российско-литовской границе в электронной очереди в пункте пропуска «Чернышевское» не появляется достаточного количества мест для бронирования.

В Минтрансе РФ уже заявляли, что оформление машин с 25 ноября замедлено литовской стороной. Калининградские автоперевозчики сообщили, что в последнее время водители большегрузов стоят в очереди на границе с Литвой по 10-12 суток. По словам гендиректора компании «Дельта-Вест-ЛТД» Светланы Паншиной, из-за приостановки электронного бронирования в Чернышевском образовалась вторая, живая, очередь. Представители инициативной группы просят внести изменения в работу системы электронного бронирования, предлагая взять за образец белорусский опыт.