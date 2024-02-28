Подрядчик начал расчищать участок Литовского ручья от ул. Невского до Гагарина (фото)

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Фото: Telegram-канал минприроды Калининградской области

Подрядчик продолжает расчищать русло Литовского ручья. Сейчас работы идут на участке от ул. Невского до Гагарина, сообщили в областном минприроды.

«Из-за проводимых работ по реабилитации ручья и для вашей безопасности подрядчик перекрыл проход техникой по правому берегу русла», — говорится в сообщении.

Расчищать ручей начали в декабре 2023 года. Тогда работы вели на участке от водоската в районе дома № 9 на Литовском Валу до улицы Невского. Уровень воды был временно понижен для изъятия донных отложений.

Общая стоимость работ — 31,2 млн рублей. Завершить их должны до конца года. Расчистить планируют участок протяжённостью 2,7 км от истока ручья из Верхнего озера до места впадения в реку Преголя.

Ранее городские власти сообщали, что проблемы с Литовским ручьем во многом способствовали затоплению территории стадиона «Красная звезда». Выяснилось, что ручей шириной в три-четыре метра ближе к устью сужается до полутора метров.

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