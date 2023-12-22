Компания «Залесский фермер» приостановила вывоз «скоропорта» из-за очередей на границе

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Компания «Залесский фермер», выпускающая молочную продукцию, с 22 декабря приостановила вывоз скоропортящихся товаров из Калининградской области в связи с очередями на границе. Об этом сообщает портал Rugrad со ссылкой на коммерческого директора предприятия Татьяну Турукалову.

«Было принято решение о временной приостановке вывоза „скоропорта“ за пределы Калининградской области в связи с тем, что машины по пять-шесть дней стоят только на границах», — приводит издание слова Турукаловой. Она отметила, что в настоящее время наблюдается «очень сложная ситуация» на литовско-белорусской границе. В пункте пропуска «Чернышевское» ситуация, по ее словам, «не ухудшилась».

В компании рассчитывают, что обстановка нормализуется к концу декабря. «Для нас это очень сложное решение, мы понесли большие потери», — сказала коммерческий директор «Залесского фермера».

Литва с 18 декабря ужесточила правила экспорта и транзита санкционных товаров через Россию и Белоруссию. По данным Минтранса РФ, в пункте пропуска «Чернышевское» на российско-литовской границе движение замедлено с 25 ноября. В начале декабря калининградские перевозчики сообщали, что водители большегрузов стоят на границе по 10-12 суток.

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