Власти пустили высокопольные автобусы по затопленной дороге в Прегольский

Для жителей микрорайона Прегольский, где из-за обильных осадков затопило дорогу, запустили высокопольные автобусы. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Калининграда.



«Пассажиров 14 маршрута от автосервиса до микрорайона и обратно перевозят высокопольными автобусами ПАЗ», — проинформировали в мэрии.

В администрации отметили, что «из-за нагонных явлений резко повысился уровень воды в главной реке города». «Как следствие, дорога на Прегольский сейчас местами сильно подтоплена. Сотрудники ГДСР выставляют на самых опасных участках трассы светоотражающие вешки, чтобы водители не теряли ориентира», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появились видео, на которых зафиксировано, как автобусы, следующие в Прегольский по затопленной дороге, заливает водой. Проезжую часть в этом месте регулярно подтапливает в период выпадения обильных осадков.

«Каждый раз одно и то же, топит один-единственный участок дороги, протяженностью метров 150-200. Письма, обращения, просьбы никак не тревожат правительство, администрация говорит, что денег нет, и приводит какую-то космического масштаба сумму для ремонта дороги», — рассказала «Новому Калининграду» местная жительница.