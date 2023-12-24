Река Медвежья вышла из берегов и затопила дома в поселке Сокольники (фото)

В поселке Сокольники Зеленоградского округа произошло подтопление домов из-за вышедшей из берегов реки Медвежьей. Об этом сообщил «Новому Калининграду» очевидец.

«На моей памяти такое впервые за последние лет 20. Затопило то, что раньше не топило. Хотя дренажные канавы вокруг посёлка чистят регулярно, в этом году тоже чистили», — объяснил калининградец.

Со слов свидетеля событий, уровень воды в реке начал быстро подниматься в пятницу, 22 декабря. На текущий момент подтоплены жилые дома и отель «Гранд Сокольники».

Как сообщал «Новый Калининград» накануне, в Зеленоградском округе из-за выхода из берегов реки Алейки затопило несколько поселков. По словам местных жителей, в воде находятся в том числе дома в садовых товариществах.

В субботу, 23 декабря, в Калининграде затопило дорогу, ведущую в микрорайон Прегольский.

Эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщили, что в регионе вероятны «серьезные подтопления» с учетом наблюдаемого переувлажнения почвы в последнюю неделю и прогнозируемых обильных осадков в ближайшие дни.

Фото: очевидец