Река Медвежья вышла из берегов и затопила дома в поселке Сокольники (фото)

«На моей памяти такое впервые за последние лет 20. Затопило то, что раньше не топило. Хотя дренажные канавы вокруг посёлка чистят регулярно, в этом году тоже чистили», — объяснил калининградец.
Со слов свидетеля событий, уровень воды в реке начал быстро подниматься в пятницу, 22 декабря. На текущий момент подтоплены жилые дома и отель «Гранд Сокольники».
Как сообщал «Новый Калининград» накануне, в Зеленоградском округе из-за выхода из берегов реки Алейки затопило несколько поселков. По словам местных жителей, в воде находятся в том числе дома в садовых товариществах.
В субботу, 23 декабря, в Калининграде затопило дорогу, ведущую в микрорайон Прегольский.
Эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщили, что в регионе вероятны «серьезные подтопления» с учетом наблюдаемого переувлажнения почвы в последнюю неделю и прогнозируемых обильных осадков в ближайшие дни.
Фото: очевидец