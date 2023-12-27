РПЦ приравняла аборт к убийству

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Русская православная церковь приравняла произвольный аборт к убийству, сообщает ТАСС со ссылкой на документ, одобренный Священным синодом РПЦ.

Как уточняет агентство, к убийству приравнивается аборт вне зависимости от срока беременности и способа его совершения (хирургический или медикаментозный).

Напомним, 1 декабря губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал региональный закон о запрете склонения к абортам. 13 декабря в Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках. В Калининградской области и других регионах страны частные клиники полностью или частично отказались от услуг по прерыванию беременности.

В конце декабря глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказался против запрета абортов в России. «Рождаемость детей на одну женщину достигла пика в 2016 году, а потом резко пошла вниз. Если вы не понимаете, в чем дело с этим показателем — почему он падает, вы не знаете, как изменить его динамику, то надо разобраться, а не принимать хаотичные случайные меры, демонстрируя, что мы, такие честные люди, боремся за повышение рождаемости. Это только ухудшает социальную атмосферу», — заявил глава СПЧ.


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